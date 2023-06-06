الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

9 سنوات من الإنجازات.. استرداد أراضى الدولة وتدشين "القرية المنتجة"

استرداد أراضي الدولة
استرداد أراضي الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا فى فبراير ٢٠١٦ بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.

وكلف الرئيس الجهات المختصة باسترداد الأراضى من واضعى اليد، مُبديًا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضى التى أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد سداد قيمتها، ونجحت اللجنة فى إزالة وتقنين العديد من الأراضى، سواء أراضى بناء أو أراضى زراعية.

وشهد عام ٢٠١٦ تدشين مبادرة "القرية المنتجة" بالتنسيق بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتستهدف المبادرة توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول، بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

  • طفرة فى الصادرات وإطلاق المشروع القومى للغذاء

وشهدت الصادرات الزراعية المصرية- خلال السنوات التسع الماضية- طفرة غير مسبوقة، وارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و٥٠٦ آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضى، بزيادة قدرها ٢٣٠ ألف طن- ١٠٪- عن الفترة ذاتها من العام الماضى.

ونجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية فى عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبى.

وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، المشروع القومى للغذاء لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا الخالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلًا عن السماح للإحلال التدريجى بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالى الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.

قدم سنوات الانجازات لجنة استرداد أراضي الدولة القرية

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