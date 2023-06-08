الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البطريرك البلغاري لكل أب وأم: لا توقفوا صلواتكم أبدًا

الكنيسة
الكنيسة

ترجم الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية رسالة البطريرك البلغاري نيوفتي، الأحدث، والصادرة باللغة الإنجليزية، وقال البطريرك البلغاري في رسالته المترجمة: "نتمنى لجميع الأطفال الصحة والسعادة والنمو والاحترام للآباء.

 كما نتمنى للوالدين الصحة والقوة والفضيلة، وأن نتذكر أنهم بحياتهم وأقوالهم وأفعالهم هم قدوة لأطفالهم".

"نرجو أن لا تتوقف صلاة الوالدين أبدا، حتى يتوسلوا بإيمان صادق وأمل قوي وثقة بالله والدة الإله، من أجل الدعم والحماية لأطفالهم. وبهذه الطريقة فقط ستتمكن الأسرة البلغارية من العودة إلى جذورها العميقة والصحية وتصبح" كنيسة منزلية "حقيقية".

وأضاف قائلًا: "يتم تجاهل الروح والتقاليد الأرثوذكسية، بل للأسف غالبا ما يتم رفضها".

كما خاطب الوالدين قائلًا: "أحبوا أطفالكم ونعتز بهم ونعتني بهم، ونبذل قصارى جهدنا، كمجتمع، لا نسمح حتى بإلقاء قطرة من دموع الطفل. خاصة أن تكونوا رحماء بالأطفال الذين يعانون من الصعوبات والمحرومين، والذين يفتقرون إلى رعاية الوالدين وحب الوالدين. ابذلوا جهودا لمساعدتهم، متذكرين قول الرب عن الأطفال: "إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجها أبيا الذي في السماوات ".

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