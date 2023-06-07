الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع احتفالات الكنيسة بهم.. ما علاقة القمح المسلوق بالراقدين؟

الكنيسة
الكنيسة

احتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس، بذكرى الراقدين والأموات، وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريحات صحفية له، إنه في تقليد الكنيسة الأرثوذكسية في صلاة ذكرى الأموات يستخدم القمح المسلوق، لأنه: «كما أن حبة القمح تدفن في الأرض فتحيا، هكذا المؤمنون بالرب يسوع المسيح يدفنون في الأرض فيحيوا مع سيدهم في ملكوت السماوات».

وأضاف: «كما أن حبة القمح الواحدة هي بفصين غير منقسمين وغير منفصلين، فهي ترمز لشخص الرب يسوع المسيح في طبيعتيه الإلهية والإنسانية غير المنفصلتين وغير المنقسمتين.. هذا ويقول يسوع: "أَمَّا مِنْ جِهَةِ الأَمْوَاتِ... لَيْسَ هُوَ إِلهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلهُ أَحْيَاءٍ"، فهناك "كنيسة واحدة مجاهدة على الأرض ومنتصرة فى السماء". وليس كنيستين كما يقول البعض أن "الكنيسة المجاهدة على الأرض"، وأن "الكنيسة المنتصرة في الساء". إنها كنيسة واحدة في السماء وعلى الأرض، وربها واحد.

واختتم: يقول يسوع: "أَمَّا مِنْ جِهَةِ الأَمْوَاتِ... لَيْسَ هُوَ إِلهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلهُ أَحْيَاءٍ"، هذا وأقيمت الصلاة غلى نفوس جميع الراقدين، في كنيسة القديس نيقولاوس بمدافن رعية الروم الأرثوذكس المصريين.

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