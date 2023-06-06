الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع إجراءات تسكين العاملين بمجمع المصالح بالخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، خطة تسكين ونقل العاملين بالمديريات المختلفة لمقر مجمع المصالح الحكومي المميكن الذي يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة والاول من نوعى على مستوى الجمهورية، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية ومديري المديريات.

واطلع على المخطط التفصيلي للتسكين و جاهزية مبنى المديريات للاستلام، وبدء إجراءات انتقال العاملين بعد الانتهاء من توصيل المرافق، والتأكد من تلافي كافة الملاحظات قبل الافتتاح الرسمي.

ووجه المحافظ بحصر خطوط سير المواصلات العامة اللازمة، لتيسير انتقال العاملين من داخل أحياء المدينة، وتنفيذ زي موحد لجميع العاملين داخل العاصمة، لإضفاء مظهر حضاري، وتركيب ماكينات صرف آلي بالمنشآت الحكومية؛ تيسيرًا على الموظفين.

كما تفقد خلال الجولة الموقف الإنشائي للمدينة الرياضية ودار الحضانة الملحقتين بالمجمع، والتشطيبات الجارية بوحدتي الإسعاف والحماية المدنية، موجهًا بسرعة تمهيد وتسوية الطرق الداخلية وتنفيذ أعمال اللاندسكيب.

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واطمأن على جاهزية المصنع لاستقبال موسم التمور، وخطة التشغيل والتصنيع وزيادة الطاقة التخزينية بوحدات الحفظ والتخزين التي تم إنشائها. 

كما تفقد وحدة تصنيع شكائر حفظ التمور (الزماط) الملحقة بالمجمع، موجهًا بزيادة عدد ماكينات التصنيع لتغطية احتياجات المزارعين والمنتجين. مشيرًا إلى أن خطة تسويق المنتج نجحت في الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من الدول الأوروبية و الآسيوية؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

 

محافظ الوادي الجديد خطة تسكين ونقل العاملين لمقر العاصمة الإدارية الجديدة الخارجة المخطط التفصيلي للتسكين بدء إجراءات انتقال العاملين خطوط سير المواصلات العامة

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

اتخاذ إجراء فورى ضد مطعم أسماك شهير بالإسكندرية للمغالاة فى الأسعار

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الكلاكلة

حبس المتهم بترويج مخدر الحشيش فى القاهرة الجديدة

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"