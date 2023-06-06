محافظ الوادي الجديد يتابع إجراءات تسكين العاملين بمجمع المصالح بالخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، خطة تسكين ونقل العاملين بالمديريات المختلفة لمقر مجمع المصالح الحكومي المميكن الذي يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة والاول من نوعى على مستوى الجمهورية، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية ومديري المديريات.

واطلع على المخطط التفصيلي للتسكين و جاهزية مبنى المديريات للاستلام، وبدء إجراءات انتقال العاملين بعد الانتهاء من توصيل المرافق، والتأكد من تلافي كافة الملاحظات قبل الافتتاح الرسمي.

ووجه المحافظ بحصر خطوط سير المواصلات العامة اللازمة، لتيسير انتقال العاملين من داخل أحياء المدينة، وتنفيذ زي موحد لجميع العاملين داخل العاصمة، لإضفاء مظهر حضاري، وتركيب ماكينات صرف آلي بالمنشآت الحكومية؛ تيسيرًا على الموظفين.

كما تفقد خلال الجولة الموقف الإنشائي للمدينة الرياضية ودار الحضانة الملحقتين بالمجمع، والتشطيبات الجارية بوحدتي الإسعاف والحماية المدنية، موجهًا بسرعة تمهيد وتسوية الطرق الداخلية وتنفيذ أعمال اللاندسكيب.

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واطمأن على جاهزية المصنع لاستقبال موسم التمور، وخطة التشغيل والتصنيع وزيادة الطاقة التخزينية بوحدات الحفظ والتخزين التي تم إنشائها.

كما تفقد وحدة تصنيع شكائر حفظ التمور (الزماط) الملحقة بالمجمع، موجهًا بزيادة عدد ماكينات التصنيع لتغطية احتياجات المزارعين والمنتجين. مشيرًا إلى أن خطة تسويق المنتج نجحت في الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من الدول الأوروبية و الآسيوية؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة وفتح أسواق تصديرية جديدة.