الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: المؤتمر الطبى الإفريقى يؤكد دور مصر الفاعل فى مجال الصحة

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور

قالت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في نسخته الثانية يؤكد حرص الدولة المصرية ودورها الفاعل والمؤثر في مجال الصحة والرعاية الطبية بالقارة الإفريقية، وكذلك تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي بالقارة، فضلًا عن كونه منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال الرعاية الصحية، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.

وأشادت الدكتورة هناء سرور بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في نسخته الثانية، مؤكدة أن كلمة الرئيس "هامة"، حيث ألقت الضوء على أهمية دفع التعاون لرفع القدرات الصحية المتواضعة للقارة؛ إذ أكد أن التجربة المصرية في المجال الصحي متاحة للأشقاء الأفارقة، موضحًا أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير القطاع الصحي.

وأضافت هناء سرور أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الصحية خلال السنوات الماضية، والتي كانت لها إيجابيات كثيرة لصالح المواطنين، من أجل مواجهة أمراض معينة، لافتة إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحًا غير مسبوق في ملف القضاء على فيروس سي، بجانب إشادة المنظمات الدولية بهذا الإنجاز على رأسها منظمة الصحة العالمية، وهو ما أشار له سيادة الرئيس خلال كلمته، وعن احتفال مصر قريبًا بالقضاء على هذا الفيروس.

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