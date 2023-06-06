الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكى للسعودية (فيديو)

بلينكن
بلينكن

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وهو يبدأ زيارته إلى السعودية لمناقشة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة متعددة الأهداف تستغرق 3 أيام.

وتأتي زيارة "بلينكن" إلى السعودية في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الأمريكية الخارجية، وسيعقد اجتماعًا وزاريًا يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتشارك مع واشنطن فى مجموعة من القضايا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد بمنطقتي الخليج والشرق الأوسط وخارجهما.

اجتماع للتحالف الدولى لمكافحة تنظيم داعش يُعقد فى الرياض

ومن المقرر أن يشارك بلينكن الأربعاء فى اجتماع وزارى يعقده مجلس التعاون الخليجى، كما سيشارك الخميس فى اجتماع للتحالف الدولى لمكافحة تنظيم داعش يعقد فى الرياض.

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي السعودية تكشف القاهرة الإخبارية تفاصيل

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