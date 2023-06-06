مستشار الزراعة لشئون التغيرات المناخية: الزراعة فى مصر لا تعرف المستحيل

أوضح الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون التغيرات المناخية، وجود خطوات جديدة لتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وقال "فهيم"، خلال لقائه اليوم على قناة DMC، اليوم الثلاثاء، إن العالم يشهد أزمة كبيرة وصعبة للغاية بالرغم من امتلاك بعض الدول المال، ولكنها لا تستطيع شراء الغذاء، ويرجع ذلك في ظل الأزمات العالمية التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا، مرورًا بأزمة روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن الدولة بدأت في التفكير خارج الصندوق واستحداث طرق جديدة للزراعة والتوسع في الرقعة الزراعية لتحويل الصحراء إلى خضراء لا مثيل لها، فمصر لا تعرف المستحيل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وعرف فهيم الزراعة الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بـ:

- استخدام صور أقمار صناعية في الزراعة.

- تصوير جميع المناطق وتحليلها من حيث الإنتاج.

- إرسال إنذار مبكر مثل رسالة يومية تصل إلى المزارع من مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة بشأن: درجات الحرارة، الظواهر الجوية المقبلة، وتوصيات بالري.

- رسم خريطة لمعرفة كميات زراعة المحاصيل وأماكن توزيعها على المحافظات والمراكز.