حل جماعة داعش.. الإعدام شنقًا لـ4 متهمين في «خلية المنيا الإرهابية»

قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم، بالإعدام شنقا لـ 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ« خلية المنيا الإرهابية».

كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات لمتهمة وإدراج المتهمين وكيان داعش على قوائم الإرهابيين، وأمرت المحكمة بحل جماعة داعش الإرهابية، وإغلاق مقارها في الداخل والخارج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.



وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.