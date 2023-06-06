السجن 3 سنوات لسيدة بحوزتها هيروين فى المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سيدة بالسجن 3 سنوات؛ بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين.

كشفت تحقيقات نيابة المطرية حول واقعة ضبط سيدة بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية، أنها استغلت منزلها لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على عملائها فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت باستقطاب عدد من العاطلين المسجلين خطر، بقصد تكوين تشكيل عصابي لمساعدتها فى توزيع مخدر الهيروين على عملائها، متخذة من دائرة القسم مكانا لها لمزاولة نشاطها الآثم.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المطرية تمكنوا من ضبط سيدة لها معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، وذلك أثناء تواجدها، حيث ضبطت بحوزتها كمية كبيرة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها على عملائها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.