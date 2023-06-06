ضبط مدير شركة استثمار عقاري يغسل 16 مليون جنيه بالسويس

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للاستثمارات العقارية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية.

وذلك بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة، ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بشراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 16 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.