بعد تحذيرات "الصحة".. 10 أعراض للإصابة بمرض السكري

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من خطر التعرض للإصابة بمرض السكري.

وقالت الوزارة في منشور لها: "اهزم السكر وسيطر عليه، من خلال الكشف المبكر والمتابعة الدورية في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وشددت على ضرورة الفحص الدوري للاطمئنان قبل الإصابة بالسكري".

ويقدم “الدستور” في هذا التقرير كل ما يخص مرض السكري وكيفية الوقاية منه وفقًا لموقع hsph harvard البريطاني للصحة العامة.

ما هو مرض السكري؟

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن مستويات السكر في الدم لديك مرتفعة جدًا، و يحدث هذا لأن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو لا يستخدم الأنسولين جيدًا وهذا ما يسمى مقاومة الأنسولين، و إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري فقد تتمكن من منعه أو تأخير تطوره.

من هم الأشخاص الأكثر عرضًة للإصابة بـ السكري؟

يتعرض العديد من الناس لخطر الإصابة بمرض السكري و تعتمد فرصك في الحصول عليه على مجموعة من عوامل الخطر مثل الجينات وأسلوب حياتك، و تشمل عوامل الخطر ما يلي:

الإصابة بمقدمات السكري:

مما يعني أن مستويات السكر في الدم لديك أعلى من المعتاد ولكنها ليست عالية بما يكفي لتسمية مرض السكري.

زيادة الوزن أو السمنة.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

تاريخ من مرض السكري أثناء الحمل.

عدم ممارسة التمارين الرياضية.

تاريخ من أمراض القلب.

الإصابة بالاكتئاب.

الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

الإصابة بالشواك الأسود وهي حالة جلدية تصبح فيها بشرتك داكنة وسميكة خاصة حول رقبتك أو الإبطين.

التدخين.

ما هي العلامات الخفية لمرض السكري؟

1. كثرة التبول:

يتبول معظم الناس من أربع إلى سبع مرات في اليوم، إذا كنت تقوم بشكل أكثر إلى الحمام ، وخاصة الاستيقاظ عدة مرات في الليل، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيك تعملان لوقت إضافي للتخلص من السكر الزائد في الدم.

ضع في اعتبارك أن شرب الكثير من الماء ، خاصة في المساء ، قد يكون سبب تبولك كثيرًا، وإذا كنت تتبول أكثر من مرة أو مرتين طوال الليل فحاول عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد الساعة 5 مساءً.

2. العطش الشديد:

إذا كنت تشرب أكثر من 4 لتر حوالي يوميًا ولا يروي الماء عطشك ، فقد يكون هذا بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

3. الجوع المستمر:

عندما لا يتم تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل صحيح ، فإنها ترسل رسائل متضاربة إلى عقلك حول الحاجة إلى الطعام، لذلك تجد نفسك تأكل مرات أكثر من المعتاد في اليوم أو تعاني من الجوع الشديد حتى بعد الوجبة.

4. الضعف او التعب:

عندما لا يتمكن السكر من الوصول إلى خلاياك لتنشيطها ، يتعين على كليتيك العمل لوقت إضافي لإزالة السكر الزائد، هذا يمكن أن يترك الشعور بالضعف والتعب، فتجد نفسك أضعف من أن تقوم بالأنشطة اليومية التي كنت تستطيع القيام بها بسهولة من قبل أو تشعر بالإرهاق بعد تناول وجبة.

5. الشعور بالوخز كالدبابيس والابر:

يمكن أن يؤدي السكر الزائد في الدم إلى إتلاف النهايات العصبية ، خاصة تلك الأعصاب الموجودة في أبعد ما يكون عن الحبل الشوكي مثل قدميك وخاصة إذا شعرت بوخز أو خدر يشبه الحرق في قدميك عند الاستيقاظ.

6. ضبابية الرؤية:

يمكن أن يتسبب السكر العالق في الدم في تورم العدسة في العين مما يجعل من الصعب تركيز عينيك، و عندما يكون السكر مرتفعًا تتلاشى رؤيتك.

7. حكة في الجلد:

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية المقترن بفقدان السوائل من كثرة التبول إلى جفاف الجلد، فالجلد الجاف يؤدي إلى حكة في الجلد.

8. بطء التئام الجروح وزيادة التهابات الجلد:

يؤدي استمرار السكر في الدم إلى إحداث فوضى في الأوردة والشرايين وتعطيل الدورة الدموية فبدون تدفق الدم المناسب ، يستغرق الأمر وقتًا أطول للشفاء من الجروح والكدمات ، وتكون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد.

9. المزاجية المتقلبة:

مثل ظهور أعراض الاكتئاب و انخفاض الطاقة والرغبة في البقاء في السرير او الغضب و سرعة الانفعال بشكل ملحوظ.

10. التهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة:

تعد مستويات السكر المرتفعة في البول أرضًا خصبة للبكتيريا والخميرة بالقرب من الأعضاء التناسلية، تأتي التهابات المسالك البولية مع إحساس بالحرقان أثناء التبول وبول عكر أو داكن أو كريه الرائحة، و تأتي عدوى الخميرة مع الحكة والحرقان والتفريغ، فالأشخاص المصابون بمرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأنواع من العدوى.

يمكن أن تكون الأعراض الدقيقة نتيجة تناول الكثير من الكربوهيدرات ، والتي قد يصعب على جسمك التعامل معها، لا تعني هذه الأعراض بالضرورة أنك مصاب بمرض السكري ، لكنها دعوة للاستيقاظ ربما تكون على هذا النحو.

وإذا كانت لديك أي أعراض مخيفة مثل التنميل المفاجئ أو الضعف أو آلام في الصدر ، فيجب الاتصال بالطبيب على الفور.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بمرض السكري؟

تتضمن معظم الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها اتباع أسلوب حياة أكثر صحة، لذلك إذا قمت بإجراء هذه التغييرات ، فستحصل أيضًا على فوائد صحية أخرى، قد تقلل من خطر إصابتك بأمراض أخرى ، ومن المحتمل أن تشعر بتحسن وستكون لديك المزيد من الطاقة، و التغييرات هي:

فقدان الوزن والحفاظ عليه:

يعتبر التحكم في الوزن جزءًا مهمًا من الوقاية من مرض السكري، قد تتمكن من منع مرض السكري أو تأخيره عن طريق فقدان 5 إلى 10٪ من وزنك الحالي.

اتباع نظام غذائي صحي:

من المهم تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها كل يوم ، حتى تتمكن من إنقاص الوزن والحفاظ عليه، للقيام بذلك ، يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على أجزاء أصغر ودهون وسكر أقل، ويجب أيضًا أن تأكل مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة غذائية ، بما في ذلك الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، من الجيد أيضًا الحد من تناول اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

للتمرين العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك مساعدتك على إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم، كلاهما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، حاول ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني 5 أيام في الأسبوع.

الاقلاع عن التدخين:

يمكن أن يساهم التدخين في مقاومة الأنسولين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري لذلك إذا كنت تدخن بالفعل ، فحاول الإقلاع عن التدخين .

حدد اختيارات الطعام الصحي:

تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات.

اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة.

قلل من السكريات المضافة والصوديوم.

تناول أقل من ستة أونصات من اللحوم الحمراء أسبوعياً ، وتجنب اللحوم المصنعة تمامًا.

احصل على قسط وفير من النوم.

حافظ على رطوبتك:

واحدة من أولى النصائح للمساعدة في منع الإصابة بالسكري هي البقاء رطبًا، تلعب الكلى دورًا مهمًا في تنظيم استقلاب الجلوكوز ، كما أن استهلاك الماء يساعد في وظيفتها، عندما تكون مصابًا بالجفاف ، لا يعمل جسمك جيدًا لأنه غير قادر على معالجة سكر الدم بشكل صحيح، ويعد شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا أمرًا مهمًا للصحة العامة ، ولكنه مفيد بشكل خاص لمرضى السكر.