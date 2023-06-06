الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعيد تشكيل اللجنة العليا قبل انطلاق دورته الـ8

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

تعيد إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي تشكيل اللجنة العليا للمهرجان، وبقية لجانه المختلفة، حيث يعاد هيكلة لجان المهرجان قبل انطلاق الدورة الثامنة، والتي مقرر انطلاقها في شهر نوفمبر لعام 2023.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة، كرم المخرج الأمريكى العالمى ريتشارد شيكنر وتم اختياره كشخصية دولية مكرمة، كما كرم أيضا عدد من الفنانين والقامات المسرحية المصرية والعربية منهم: سوسن بدر، رياض الخولي، حسن العدل، محمد عادل واسم الفنان الراحل ماهر سليم، بالإضافة إلى الفنانين العرب عبد الله راشد من الإمارات ونبيل الفيلكاوي من دولة الكويت، ومازن محمد وزهرة بدن من العراق ، وأمل الدباس من الأردن.

قدم أيضا خلال الدورة الماضية ورشتان من أهم ورش المهرجان خلال دوراته وهي ورشة الفنان العالمي سكوت تروست التي شهدت إقبالا كبيرا جدا من المواهب المصرية التي رغبت في ثقل موهبتها بتجربة عالمية، وأيضا قدم المخرج الكبير خالد جلال ورشة شهدت إقبالا كبيرا من الشباب من مختلف محافظات مصر .

الدورة الماضية حملت اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

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