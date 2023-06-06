الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنطقة الأزهرية بالشرقية: الامتحانات تسير بهدوء وغرف العمليات لم تتلق شكاوى

تفقد الإمتحانات
تفقد الإمتحانات

أعلن الدكتور سيد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، انتظام الطلاب فى آداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وسيرها بهدوء.

 وتفقد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، اليوم، بتفقد عدد من لجان إدارة منيا القمح التعليمية، وخلال الزيارة أكد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات وكيل الأزهر الشريف وكذلك رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للامتحانات، موضحًا الدور الذي تقوم به المنطقة للخروج بالامتحانات على أفضل صورة. 

وشدد رئيس أزهر الشرقية، على أهمية توفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، وعلى أهمية تفعيل الاختبارات الشفوية الإلكترونية بصورة جيدة طبقًا للضوابط المعمول بها والتي تم إرسالها من قبل. 

وأدى طلاب القسم الأدبي امتحانات اليوم الرابع في مادة القرآن الكريم، ولم تسجل غرف المتابعة بالمنطقة أي شكوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

يشار أن منطقة الشرقية الأزهرية في حالة انعقاد دائم للخروج بالامتحانات على الوجه الأكمل حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات من خلال 58 لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية.

وكانت المنطقة الأزهرية قد أنهت استعداداتها، لانطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم وضع خطط محكمة لسير الإمتحانات على أفضل وجه، وتحقيق الإرضاء لكل من الطلاب وأولياء الأمور.

آداء إمتحانات الإدارة المركزية الاختبارات استعداداتها الثانوية الأزهرية الأزهر الشري الأزهر الشريف الثانوية

الأكثر قراءة

«مونون من الخمرة».. نجل توفيق الدقن يرد على تصريحات حسن يوسف

على رأسها "الفرصة".. "المتحدة" تطلق مجموعة برامج جديدة على شاشاتها

"الإفتاء": لا مانع من تقدم زيارة النبى على الحج ولا علاقة لها بالمناسك

مواعيد وأماكن وخطوات تظلمات الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ

اختل توازنها أثناء الصعود.. مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات القطار ببورسعيد

بعد توقف 25 عامًا.. عودة الحج البرى منتصف يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟