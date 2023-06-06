المنطقة الأزهرية بالشرقية: الامتحانات تسير بهدوء وغرف العمليات لم تتلق شكاوى

أعلن الدكتور سيد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، انتظام الطلاب فى آداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وسيرها بهدوء.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، اليوم، بتفقد عدد من لجان إدارة منيا القمح التعليمية، وخلال الزيارة أكد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات وكيل الأزهر الشريف وكذلك رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للامتحانات، موضحًا الدور الذي تقوم به المنطقة للخروج بالامتحانات على أفضل صورة.

وشدد رئيس أزهر الشرقية، على أهمية توفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، وعلى أهمية تفعيل الاختبارات الشفوية الإلكترونية بصورة جيدة طبقًا للضوابط المعمول بها والتي تم إرسالها من قبل.

وأدى طلاب القسم الأدبي امتحانات اليوم الرابع في مادة القرآن الكريم، ولم تسجل غرف المتابعة بالمنطقة أي شكوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

يشار أن منطقة الشرقية الأزهرية في حالة انعقاد دائم للخروج بالامتحانات على الوجه الأكمل حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات من خلال 58 لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية.

وكانت المنطقة الأزهرية قد أنهت استعداداتها، لانطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم وضع خطط محكمة لسير الإمتحانات على أفضل وجه، وتحقيق الإرضاء لكل من الطلاب وأولياء الأمور.