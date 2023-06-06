حلول التلوث البلاستيكي.. احتفالية "اليوم العالمي للبيئة" بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع وزارة البيئة، أمس، احتفالية اليوم العالمي للبيئة بعنوان "إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي" بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأعربت الوزيرة عن شكرها للمكتبة لتبني مثل هذه الاحتفاليات واهتمامها بملف البيئة والحفاظ عليها فمكتبة الإسكندرية ليست مكتبة فحسب ولكنها منارة للعلم والتعلم والتفاعل والتدريس وهي مدرسة للحياة، وقد تعاونت مكتبة الإسكندرية مع وزارة البيئة من خلال العديد من المبادرات والمشروعات والفعاليات البيئية وقامت بتدريب العديد من الطلاب والشباب للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ومنها مبادرة "العودة الي الطبيعة" والتي تضمنت القيام بتدريب مجموعة من طلاب الجامعة على اتفاقيات ريو وقاموا بإعداد اطلس لمجمع حدائق النزهة لتوثيق ما به من نباتات.

وأكدت أن غرس القيم البيئية في النشء هي الأساس الذي يتم عليه بناء مستقبل أخضر، وأثنت على العرض الفني "أوبريت البيئة" الذي قدمه مجموعة من الأطفال.

وأوضحت أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي لن يقتصر على يوم واحد هذا العام ولكنه سيتسمر طيلة هذا الأسبوع تحت شعار الاستثمار البيئي، من خلال إتاحة الفرصة للمجتمع المحلي والشباب لتقديم أفكار ومبادرات بيئية.

كما تضمنت الاحتفالية عروضًا تقديمية لبعض مشروعات وزارة البيئة والتي تستهدف الحد من المخلفات البلاستكية وحماية النظام البيئي البحري واختتمت بتقديم جوائز للفنادق الأفضل في إدارة المخلفات البلاستكية بالإسكندرية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، والذي يهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجال التنمية المستدامة وتعزيز النقاش ورفع الوعي العام في هذا المجال.

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