نشاط فني مكثف للموسيقار هانى شنودة فى القاهرة والإسكندرية خلال يونيو

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الموسيقار الكبير هاني شنودة، حيث من المقرر أن يحيي خلال يونيو الجارى حفلين ضخمين، الأول يوم الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري على أحد المسارح الكبرى بالتجمع الخامس، وبمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين على الساحة الغنائية منهم الفنانة سيمون، التي تعاونت مع «شنودة» في مسيرتها الفنية لسنوات، وكانت أنجح أغنياتها من ألحانه، والمطربة دينا الوديدي، التى تعاونت مؤخرا مع الموسيقار هاني شنودة في أغنية «احكيلي»، والمطربة الشابة نوران أبوطالب.

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأن نسبة كبيرة من تذاكره نفذت فور طرحها للجمهور بـ4 فئات.

21 يونيو على مسرح سيد درويش

أما الحفل الثاني، يحييه شنودة، بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودي وقيادة المايسترو محمود بيومي وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجارى، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويقدم «شنودة» خلال الحفلين مجموعة من أبرز ألحانه ومقطوعاته الموسيقية التي أثّرت لأكثر من 50 عاما في المشهد الفني المصري، وتعاون خلالها مع مجموعة من أبرز الفنانين المصريين، ويضم البرنامج باقة من أجمل وأشهر أعمال الفرقة الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، ونجحت من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها "الشوارع حواديت"، "غنوا للحياة"، "ماشية السنيورة"، "بنات كتير"، "ما تحسبوش يا بنات"، و"أوقات أشوف ملامحك".

وكان الموسيقار هانى شنودة تم تكريمه مؤخرا وحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

يشار إلى أن الموسيقار الكبير هاني شنودة هو مؤسس فرقة المصريين عام 1997، تلك الفرقة التي اكتشفت أعظم وأكبر فناني مصر والوطن العربي، كما انتشر من أعمالها العديد من الأغاني الناجحة والتي تظل عالقة في وجدان الجمهور حتى الآن وهو أول من قدم الأغنية الجماعية في مصر حيث تغنت الفرقة بكلمات فرسان شعر العامية، منهم عمر بطيشة، وصلاح جاهين، وغيرهم، وارتبطت الفرقة بخمس مغنين هم منى عزيز، إيمان يونس، تحسين يلمظ، ممدوح قاسم، وعمر فتحي.