"القيم الأخلاقية المفقودة" بندوات أندية الفتاة والمرأة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة توعوية حول مفهوم القيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة بمركز شباب تيدا التابع لإدارة شباب سيدى سالم.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضه بكفر الشيخ، قيام محمد فؤاد ليلة بمنطقة وعظ كفر الشيخ، بتقديم الندوة والتي أوضح فيها أن القيم الأخلاقية من أهم الركائز التي تبنى عليها المجتمعات وتقام عليها الأمم، واستعرض أمثلة للقيم الأخلاقية المفقودة كالصدق، والكرم، والحياء، والإيثار، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وإكرام الجار، وبين أسباب تراجع القيم الأخلاقية في المجتمع كضعف الوازع الديني عند الأفراد، والتأثر بالتكنولوجيا «السوشيال ميديا»، والإعلام، وسرعة تطور الحياة، وغلبة المصالح الفردية على المصالح العامة، وكذلك الصحبة السيئة، وتأثر الصديق بالطباع السيئة لدى أصدقاء السوء، وأوضح سبل بناء وتعزيز القيم الأخلاقية كالتنشئة الأسرية السوية، والنظام التعليمي المتكامل الذي يركز على حاجات الطفل النفسية، والعقلية، ويجعل القيم الأخلاقية هدفًا من أهدافه.

وفي سياق منفصل، تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي ضمن المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذى بدأ في منتصف ديسمبر ويستمر لمدة ثمانية أشهر، وذلك بمركزى كفر الشيخ و دسوق بمشاركة 50 لاعبا ولاعبة بكل مركز، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بنادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ ومركز التنمية الشبابية بدسوق للاعبين القادرون باختلاف من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للاشتراك بالمراكز الرياضية.