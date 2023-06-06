كريم بنزيما: لن أنسى ريال مدريد.. ولكنه وقت الرحيل

عبّر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن حزنه برحيله عن صفوف فريقه، عقب نهاية الموسم المنصرم.

ونظم نادي ريال مدريد حفلًا لتكريم بنزيما بعد الإعلان عن رحيله عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

وبات بنزيما قريبًا من الانتقال لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الاجتماع الذي عقده مع مسئولي النادي السعودي أمس، والتقطته عدسات الكاميرات في العاصمة مدريد.

وقال بنزيما في المؤتمر الوداعي الذي أقامه له نادي ريال مدريد: "من الصعب الحديث مع هذه المشاعر الكثيرة، ولكني أريد أن أشكر ريال مدريد وزملائي، لقد كان مسارًا جيدًا في حياتي، كنت محظوظًا لتحقيق أحلام طفولتي".

وانضم بنزيما لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وشارك منذ ذلك الوقت في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

وأضاف: "لن أنسى ريال مدريد أبدًا، من المستحيل أن يحدث ذلك إنه النادي الأفضل في التاريخ، ولكني أعتقد أن الوقت حان للرحيل وخوض قصة جديدة".

وأردف: "شكرًا جزيلًا لريال مدريد، لقد كانت مسيرة رائعة في حياتي وكنت محظوظًا لتحقيق حلم طفولتي شكرًا للرئيس بيريز، عندما رأيته قُلت هذا هو الرجل الذي جلب رونالدو وزيدان، إنه لا يصدق والآن الوقت للرحيل ورؤية قصة جديدة، الشيء الأهم بالنسبة لي هو أن كل شيء حققته استمعت به كطفل، مستر أنشيلوتي، تعلمت الكثير منك، شكرًا جزيلًا على كل شيء؛ وكما قُلت في تقديمي أكررها الآن واحد اثنين ثلاثة، هلا مدريد".