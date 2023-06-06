الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حادث مرورى بنزلة محور 26 يوليو بكرداسة

حادث مروري
حادث مروري

شهدت نزلة محور 26 يوليو في كرداسة حادثًا مروريًا، حيث اختلت عجلة القيادة من يد قائد سيارة ملاكي، ما أسفر عن اصطدامها بالرصيف، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بنزلة محور 26 يوليو، اتجاه الطريق الأبيض، بكرداسة، وتوجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة انحراف سيارة ملاكي عن الطريق، واصطدامها بالرصيف، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حادث مرورى حركة السير نزلة محور 26 يوليو

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