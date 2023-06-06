الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بمخلفات فى منطقة فيصل

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل بمخلفات بمنطقة فيصل في بولاق الدكرور، قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده قبل امتداده للمنشآت المجاورة، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الحماية المدنية منطقة فيصل بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

قافلة طبية شاملة بالمركز الطبى فى مطروح 9 يونيو

أبرزها الجامعة الأهلية.. 9 سنوات إنجازات بعهد السيسي في بني سويف

النيابة تطلب تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب في عين شمس

تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره فى ديرب نجم لـ4 سبتمبر

حادث مرورى بنزلة محور 26 يوليو بكرداسة

وزير المالية: آليات جديدة لضمان جودة الرعاية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟