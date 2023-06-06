السيطرة على حريق اشتعل بمخلفات فى منطقة فيصل

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل بمخلفات بمنطقة فيصل في بولاق الدكرور، قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده قبل امتداده للمنشآت المجاورة، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.