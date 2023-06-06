حبس عامل يتاجر فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية فى مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عامل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في منطقة مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.