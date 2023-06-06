برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الطبى عكست خبرات مصر بالقطاع الصحى

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، يأتي تأكيدًا على دور مصر الفاعل والمؤثر فى مجال الصحة والرعاية الطبية بالقارة الإفريقية، لا سيما وأنها تتعامل مع قضايا القارة على أنها جزء من اهتماماتها الوطنية وتذهب بها إلى الساحة الدولية لتجسد صوت إفريقيا في رفع قدراتها، من بينها الارتقاء بالقطاع الصحي الذي يواجه تحديات عدة.

وأشار عمار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى الضوء على أهمية دفع التعاون لرفع القدرات الصحية المتواضعة للقارة؛ إذ أكد أن التجربة المصرية في المجال الصحي متاحة للأشقاء الأفارقة، موضحا أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا لتطوير القطاع الصحي رغم التحديات ومحدودية القدرات الاقتصادية بطرح مبادرات وأفكار جديدة وبإرادة قوية ليصل حجم الإنفاق الذي تم داخل قطاع الصحة فى مصر منذ عام 2014 لـ 222 مليار جنيه، كما كانت لها تجارب رائدة منها مبادرة علاج فيروس سى، الذي نحتفل بإعلان مصر خالية من فيروس سى خلال الفترة القادمة، كما امتدت تلك المبادرة لتشمل العديد من الدول الإفريقية والآسيوية تفعيلا من مصر لدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي.

وشدد عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس عكست ما اكتسبته مصر من خبرات كبيرة في المجال الصحي على مدار الـ9 سنوات الماضية، لتكون نافذة تنطلق من خلالها في صياغة خريطة إفريقية موحدة تسهم في تحسين أوضاع الصحة بالقارة السمراء ودعم بناء قدراتها، خاصة أن كوفيد- 19 أظهر هشاشة النظام الصحي فى الدول الإفريقية، وهو ما يضع اهتماما لزيادة قدرة إفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، ويبلور أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع بين الجلسات العلمية المتخصصة والمشاركة الكبيرة من كافة القطاعات؛ مما يخلق مناخا استثماريا للشركات من الدول الإفريقية والمصرية والدولية في مجال صناعة الصحة.

ولفت "عمار" إلى أن منطقة شرق بورسعيد تمتلك من المقومات لجذب الشراكات بين مصر والدول الإفريقية لتوطين صناعة الدواء، بصفتها مستقبل الصناعة في مصر وما لديها من موقع جغرافي متفرد يسمح لها بالنفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية، ولها تجربة أولى في إنشاء مصنع أدوية بمواصفات عالمية، فضلا عما تمتلكه مصر من خبرات تساعد في تطوير تلك الصناعة، مؤكدًا أن المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.