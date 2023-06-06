الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره فى ديرب نجم لـ4 سبتمبر

جريدة الدستور

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تأجيل محاكمة تاجر مواشى أنهى حياة تاجر خردة بقرية جميزة بنى عمرو، التابعة لمركز ديرب نجم، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، لحضور الطبيب الشرعى لمناقشته.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبد السلام، وعضوية كل من المستشارين أسامة الحلوانى، ووائل مهدى، وأمانة سر فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 20895 لسنة 2021 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 2983 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد ص أ ع، 27 سنة، تاجر مواشي، مقيم بقرية جميزة بني عمر بمركز ديرب نجم، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 25 نوفمبر عام 2021، وبدائرة مركز ديرب نجم، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه جوك، 42 عاما، تاجر خردة، بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك على إثر حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه.

وتبين من التحريات أن المجني عليه قد تعرض لزوجة المتهم في الطريق العام، وأخبرت الزوجة زوجها المتهم، الذي توجه إلى منزل المجني عليه وتشاجر معه وسدد له طعنة نافذة بالصدر بواسطة مطواة كانت بحوزته.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

جنايات الزقازيق محاكمة تاجر مواشى قرية جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم

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