التضامن: إطلاق تطبيق إلكترونى لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهن

قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، إن الوزارة ستطلق تطبيقًا إلكترونيًا الخميس المقبل لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهن المنصوص عليها في القانون واللوائح يشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وطبيعة العمل والمؤهل التعليمي.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية حريصة على كفالة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بوجه عام، بالإضافة لكفالة حقوق الفئات المشمولة في مظلة الحماية الاجتماعية.

التضامن: حملة حصر السيدات ذوات الهمم تغطي جميع المحافظات

وأوضح مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، أن مصر من أولى الدول التي سارعت للتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه تم حصر 150 ألفا من السيدات ذوات الهمم.