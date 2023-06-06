فلورنتينو بيريز مودعاً بنزيما: أسطورة لريال مدريد وتاريخ كرة القدم

أعرب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن حزنه برحيل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق.

وسبق أن أعلن بنزيما رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد 14 عامًا قضاها ضمن صفوف الفريق، وبات قريبًا بشدة من الانتقال لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي.

وقال بيريز في المؤتمر الخاص بوداع بنزيما: "إنه يوم صعب بالنسبة لي، الكثير من العواطف والذكريات التي عشتها خلال 14 عامًا تعود إلى ذاكرتي الآن".

وأضاف: "منذ إعلان رحيل كريم رأيت الكثير من مشاعر الحزن في مشجعي ريال مدريد ومشجعي كرة القدم الذين تأثروا بسحر لاعب كرة قدم مثل كريم".

وأردف: "كريم، رأيناك تقوم بأشياء لا تصدق مع فرحتنا في جميع أنحاء العالم ولن ينسى لك أي مشجع لمدريد ذلك أبدًا، جميعنا فخورون بك، لقد وصلت في سن مبكر جدًا وأصبحت واحدًا من أهم أساطيرنا والبعض احتاج بعض الوقت لفهم ذلك".

وأكمل: "لقد دافعت عن قيم ريال مدريد، وكنت مثالًا في كل شيء، الآن ترحل عن مدريد محملًا بمشاعر الحب من العالم بأكمله".

وواصل: "لقد تخطيت بعض العراقيل وعرفت كيف تتغلب على ضغوط اللعب في أفضل نادٍ في العالم".

واستكمل: "عزيزي كريم، اليوم هو يوم لسعادتك، لقد دخلت تاريخ ريال مدريد كواحد من أعظم أساطيره وحققت كل شيء، ولكنك تركنا أيضًا كيف لم يفز أحد أكثر منك في ريال مدريد، أنت تهني فترتك في ريال مدريد حاملًا للكرة الذهبية، صديقي العزيز اليوم واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم يرحل عنا".

وأنهى: "شكرًا لك كريم، على قصة حب كرة القدم الأبدية التي عشناها سويًا".