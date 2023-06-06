قافلة طبية شاملة بالمركز الطبى فى مطروح 9 يونيو

أعلنت محافظة مطروح، اليوم، أنه تحت رعاية وبدعم من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنظم مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة قافلة طبية شاملة بمقر المركز الطبي بالسنوسية بمدينة مرسي مطروح، وذلك يومي 9 و10 يونيو الجاري لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان على المواطنين، وتضم القافلة عددًا من التخصصات (عظام، باطنة، نساء، أطفال، مسالك، جلدية، أنف وأذن، جراحة).

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور على جمعة على التعاون المثمر والبناء مع محافظة مطروح وجهود المشاركة المجتمعية الملموسة والفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأبناء محافظة مطروح في عدد من المجالات، مؤكداً على تقديم كل التيسيرات والدعم لإنجاح عمل القافلة مع الإعلان عنها لتعريف المواطنين وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالى مطروح.