الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 149 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة الـ21 ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ21  لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. 

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تمت إزالته قد وصل إلى 149 حالة منها 109 حالات مبان، و40 حالة زراعات، وذلك في الفترة من 27 مايو الماضي وحتى 4 يونيو الجاري ضمن المرحلة الثانية من الموجة الحالية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19 مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تمت إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التعدي على أملاك الدولة الأراضي الزراعية ببنى سويف توجيهات القيادة السياسية توسعة الطريق

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