المحامين: فترة حكم الرئيس السيسي كانت للدفاع عن الدولة ومقدراتها

وصف المحامي صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، فترة الـ9 سنوات من حكم الرئيس السيسي، بأنها فترة قتال للدفاع عن الدولة ومقدراتها في مواجهة العديد من التحديات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور» واجه الرئيس خلال فترة حكمه حتى الآن تحديات كثيرة أبرزها الإرهاب والجهاز البيروقراطي المعطل لأي إصلاح، وظروف اقتصادية غاية في السوء.

وأكمل: “للأسف الرئيس السيسي دفع فاتورة 60 سنة من فساد وبيروقراطية وأزمات اقتصادية وسياسية، ونجح الرئيس في إعادة الدولة لمكانتها المستحقة وثبت قواعد الجمهورية الجديدة”.

وأشار: “على مدار الـ9 سنوات، أعاد الرئيس السيسي الهيبة لمؤسسات الدولة وأرسى قواعد الأمن في كافة أنحاء الجمهورية وقضى بشكل كامل على الإرهاب، وحقق إنجازات في ملف البنية التحتية محل إشادة وانبهار وفخر لنا، كما أنه أعاد مصر لدورها المتميز على المستوى الخارجي والسياسة الدولية”.

ولفت إلى أن هناك ظروف اقتصادية عالمية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، ولولا ذلك لكنا على المستوى الاقتصادي في منطقة أفضل بكثير.