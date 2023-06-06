بمشاركة زملائه.. انطلاق حفل وداع كريم بنزيما في مقر تدريبات ريال مدريد

انطلق حفل وداع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق.

وأعلن ريال مدريد منذ يومين رحيل كريم بنزيما بعد 14 عامًا قضاها ضمن صفوف الفريق، كما كشف عن إقامة حفل وداع لبنزيما اليوم في مقر تدريبات النادي "الفالديبياس".

وبدأ الحفل بعرض مقاطع فيديو لأبرز أهداف كريم بنزيما مع ريال مدريد طوال مسيرته.

ويحضر الحفل مجموعة من لاعبي ريال مدريد على رأسهم لوكا مودريتش، وتيبو كورتوا، ولوكاس فاسكيز، وناتشو فيرنانديز.

كما يتواجد مجموعة من لاعبي الفريق القدامى مثل ألفارو أربيلوا، وروبرتو كارلوس، وراؤول جونزاليز.

كما عرض الفيديو مجموعة من اللقطات الخاصة ببنزيما مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وتحيته لجماهير الفريق عقب مباراته الأخيرة، واختتم بجملة "شكرًا بنزيما".

ويحضر الحفل فلورنتنيو بيريز، رئيس النادي، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق.

ووضع ريال مدريد الألقاب التي توج بها بنزيما على منصة جانبية كجزء من تكريمه.

وبات بنزيما قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم بنزيما لريال مدريد قادمًا من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.