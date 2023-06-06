محافظ قنا: نمتلك مزارع نخيل تمتد على مساحة 210 أفدنة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة تمتلك مزارع نخيل تمتد على مساحة 210 أفدنة، منها 45 فدانًا مزروعة بالنخيل المجدول، بإجمالي 3 الآف نخلة، و15 فدانا مزروعة بالنخيل البارحى بإجمالي 1000 نخلة، و150 فدانًا مزروعة بالنخيل السيوى والرُطب بإجمالي 1500 نخلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم مع المهندس محمود طه مدير قطاع الزراعة بشركة سيجام للاستثمار الزراعى، بهدف بحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والشركة فى تنمية زراعة النخيل بمشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة وزيادة جودة إنتاج البلح، وذلك بحضور المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار بديوان عام المحافظة، وثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة بمنطقة المعنا.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى زراعة النخيل والاستعانة بالشركات المتخصصة لتطبيق أحدث نظم زراعة النخيل ورعايته من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يسهم فى إنتاج بلح عالى الجودة وبمواصفات قابلة للتصدير للخارج، مضيفا أنه تم إنشاء محطة بيوجاز بمنطقة المعنا، للاستفادة منها فى إنتاج السماد العضوى واستغلاله فى تسميد الزراعات المختلفة بمشروعات الأمن الغذائى.

من جهته؛ قدم المهندس محمود طه، عرضًا توضيحيًا عن الشركة ومجالات عملها، ودورها فى تنمية زراعة النخيل وتصدير البلح بمختلف محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الشركة ستوفر التدريب اللازم للعاملين بمشروعات الأمن الغذائى المختصين بزراعة ورعاية النخيل.

ولفت إلى أهمية التعاون مع المحافظة لزيادة الكميات المُنتَجَة من البلح، وفتح أسواق عالمية لتصدير البلح إليها إلى جانب السوق المحلية.