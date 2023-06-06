الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز

حوادث

النيابة تطلب تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب في عين شمس

جريدة الدستور

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، بعرض المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض، على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.
الباية عندما تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «مجدي.م.م»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ومصاب بطعنة نافذة في القلب.

وتبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

نيابة عين شمس الجزئية سلاح أبيض الطب الشرعي تحليل مخدرات

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