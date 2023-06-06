الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"دايس للملابس" تتحول للربحية وتحقق 16.22 مليون جنيه في الربع الأول من 2023

شركة دايس للملابس
شركة دايس للملابس الجاهزة

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة دايس للملابس الجاهزة، عن الربع الأول من  العام الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 16.22 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بقيمة 6.42 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 689.29 مليون جنيه، مقابل 383.78 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري، فسجلت الشركة أرباحاً بلغت 18.61مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 15.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

الجمعية العامة القوائم المالية بورصة مصر لجمعية العامة العادية لقوائم المالية

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