الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لشقيقين زورا أوراق سيارة معاقين في بنها: استغلا التيسيرات

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لشقيقين لشرائهما سيارة خاصة بالمعاقين والتزوير والتلاعب في رخصتها واستخدامها مستغلين الإعفاء الجمركي المقرر لذوى الهمم.

ونوهت المحكمة فى حكمها، بأنها قد أخذت المتهمين بقدر من الشدة حال كونهما قد استغلا التيسيرات التى تمنحها الدولة لذوى الهمم فى غير موضعها وبما يمثل جرما له أثره المجتمعى بالغ الخطورة.

تعود تفاصيل القضية، إلى تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد تمكن أحد ضباط الإدارة من ضبط سيارة تقف بشارع سعد زغلول دائرة قسم أول بنها، وبسؤال قائدها عن رخصتها فقدم له الرخصة وبالكشف عليها تبين أنها مثبتة بملف إدارة المرور بأن السيارة معاقين ولكن الرخصة غير مثبت بها أنها تتبع معاقين.

وعلى الفور تم التحفظ على السيارة وبسؤال قائدها المتهم الثانى، أفاد بأن شقيقه "المتهم الأول" هو من قام بشرائها من أحد الأشخاص صاحب أحد المعارض، وباستدعاء صاحبها الأصلى المعاق أفاد بأنه وضعها فى أحد المعارض كأمانة لأخذه مبلغا ماليا من صاحب المعرض، فوضع السيارة لديه على ذمة الأمانة لحين إعادة المبلغ أو بيعها، فباعها للمتهمين اللذين زورا رخصتها للسير بها.

محكمة جنايات بنها غرامة الاعفاء الجمركي التزوير

الأكثر قراءة

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: غرفة عمليات الثانوية لم ترصد أى شكاوى

الرئاسة تنعى أحمد عماد الدين: قامة طبية ورمز للتفانى ودماثة الخلق

مختار نوح يكشف لمحمد الباز تفاصيل اجتماعات مكتب الإرشاد عن 30 يونيو فى "الشاهد"

الحكومة: لا صحة لقبول طلاب الـ"أون لاين" العائدين من الخارج فى الجامعات المصرية

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟