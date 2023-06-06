الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب ينيب مساعده لحضور افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - مساعده للسياسات والتنمية الشبابية الدكتور عبدالله الباطش، لحضور فعاليات افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية ومبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، يأتي ذلك ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي الذي تنظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تعتبر إحدى مخرجات برنامج كن سفيرا التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال كلمته أكد الدكتور عبد الله الباطش، اهتمام الدكتور أشرف صبحي، بمخرجات المؤتمر في إطار عمل الوزارة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضايا المناخ من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الدولية والمحلية، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على المشاركة بفاعلية في قمة المناخ والعمل علي تفعيل دور الشباب في البيئة والمناخ، ويشير إلى أن المؤتمر يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين الوزارة وجامعة النيل في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، حضر اللقاء كلا من الاستاذ علاء الدين الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية، الدكتور إسلام الشامي منسق البرامج الدولية بالإدارة المركزية لتنمية الشباب.

 ويترأس المؤتمر الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة نيفين عبد الخالق نائب رئيس المؤتمر وعميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، المهندس محمد كامل المدير التنفيذي للمؤتمر، ورئيس مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة".

- أهداف المؤتمر 

يهدف المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة في مصر إلي التوعية بقضايا المناخ والبيئة وتسليط الضوء على المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق عدد من المبادرات في هذا الصدد وتكريم المشروعات التي تحقق رؤية مصر لتغير المناخ 2050 وأهداف التنمية المستدامة.

يشمل برنامج المؤتمر جلسات حوارية وكلمات افتتاحية لكبار المسئولين بجانب معرض للأفكار الصديقة للبيئة وتكريمها، كما يناقش محاور عدد من الموضوعات من ضمنها الحد من استخدام البلاستيك وأفضل الممارسات ومعالجة المياه، ومستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الإدارة المستدامة للمخلفات.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة المركزية البرامج الثقافية البل

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