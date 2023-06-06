محمد رزق: كلمة الرئيس بالمؤتمر الطبي الإفريقي روشتة علاج منظومة الصحة للقارة

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في نسخته الثانية يؤكد حرص الدولة على تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي بالقارة الإفريقية، فضلًا عن كونها منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال الرعاية الصحية، وبوابة ايضًا لجذب الاستثمارات وخلق القدرات التنافسية بين كبرى الشركات العالمية بالمجال الصحي بإفريقيا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية مع كافة الدول الإفريقية لبناء منظومة صحية قادرة على التعامل مع الأزمات فى معاناة أغلب دول القارة من انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.

وأضاف رزق أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في نسخته الثانية، استهدفت تعزيز التعاون بين الأشقاء الأفارقة في المجال الصحي بهدف تعزيز المنظومة الصحية لكل دول إفريقيا، وزيادة إمكانياتها مما ينعكس على صحة الشعوب الإفريقية، خاصة أن تلك الدول لا تتمتع بنفس الإمكانيات الطبية والصحية التي تتمتع بها باقي دول العالم، وهو ما يحتم عليها ضرورة التعاون فيما بينها لخدمة شعوبها.

وقال القيادي بحزب مستقبل وطن إن كلمة الرئيس السيسي ركزت على توضيح أهداف المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية خلال السنوات الماضية، وأنها كانت تستهدف أهداف محددة، من أجل مواجهة أمراض معينة، لافتا إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحا غير مسبوقا في ملف القضاء على فيروس سي، بجانب إشادة المنظمات الدولية بهذا الإنجاز على رأسها منظمة الصحة العالمية، وهو ما أشار له الرئيس خلال كلمته، وعن احتفال مصر قريبا بالقضاء على هذا الفيروس.

وأوضح رزق إلى أن الرئيس السيسي وضع يده على المشكلات التي تعاني منها دول إفريقيا على مستوى المنظومة الصحية، ووضع روشتة علاج لهذه الأزمة تتلخص في ضرورة التعاون والتكاتف فيما بينها لمواجهة تلك التحديات، مؤكدا أن النجاحات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في المجال الصحي تعد نموذجا لكل دول إفريقيا، خاصة أن القاهرة دائما ما تؤكد استعدادها لنقل خبراتها في كافة المجالات لدول القارة السمراء بهدف الاستفادة من تلك التجارب لصالح شعوبهم.

وأشار المهندس محمد رزق إلى أن مبادرة القضاء على فيروس سي، استطاعت أن تحول مصر من أكثر دولة في العالم مصاب مواطنيها بهذا الفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي قريبا، حيث كانت مصر من أعلى الدول في معدل الإصابة بفيروس سي، ووصل منهم 5% للإصابة بتليف الكبد منهم 10% وصلت لمرحلة الإصابة بالفشل الكبدي التام، إلا أن الدولة المصرية مصر استطاعت أن تقدم أكبر عملية مسح طبي في التاريخ لشعبها وحققت إنجازا تاريخيا.