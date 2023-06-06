محمد عبد العزيز: هيئة البريد ستدشن مكتب بريد متطور بـ"السعادة والتعاون" في شبرا الخيمة

أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حي غرب شبرا الخيمة ممثلا في اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب استجاب لطلب الإحاطة المقدم بشأن تدشين مكتب بريد متطور بمنطقة السعادة والتعاون في شبرا الخيمة، حيث سلّم مبنى دار الضيافة بشارع الترعة البيجامية لهيئة البريد لبناء مكتب بريد متطور وماكينات ATM.

وأوضح “عبد العزيز” أن هيئة البريد ستبدأ في أعمال تجديد الدور الأرضي من المبنى خلال ١٥ يوما، لخدمة أهالي المنطقة، حيث أن مكتب البريد الحالي للسعادة والتعاون لا تكفي مساحته المحدودة مطالب أهالي المنطقة.