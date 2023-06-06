الثلاثاء 06 يونيو 2023
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سياسي

محمد عبد العزيز: هيئة البريد ستدشن مكتب بريد متطور بـ"السعادة والتعاون" في شبرا الخيمة

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز خلال متابعة إقامة مكتب بريد

أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حي غرب شبرا الخيمة ممثلا في اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب استجاب لطلب الإحاطة المقدم بشأن تدشين مكتب بريد متطور بمنطقة السعادة والتعاون في شبرا الخيمة، حيث سلّم مبنى دار الضيافة بشارع الترعة البيجامية لهيئة البريد لبناء مكتب بريد متطور وماكينات ATM.

وأوضح “عبد العزيز” أن هيئة البريد ستبدأ في أعمال تجديد الدور الأرضي من المبنى خلال ١٥ يوما، لخدمة أهالي المنطقة، حيث أن مكتب البريد الحالي للسعادة والتعاون لا تكفي مساحته المحدودة مطالب أهالي المنطقة.

النائب محمد عبد العزيز حقوق الانسان مجلس النواب طلب الإحاطة مكتب بريد متطور شبرا الخيمة

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