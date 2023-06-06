الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. توتنهام هوتسبير يعلن تعيين إنج بوستيكوجلو مديرا فنيا

إنج بوستيكوجلو
إنج بوستيكوجلو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تعيين الأسترالي إنج بوستيكوجلو، في منصب المدير الفني الجديد للفريق.

وسبق أن أقالت إدارة نادي توتنهام أنطوني كونتي من منصب المدير الفني للفريق خلال الموسم المنصرم، وتولى بدلًا منه ريان ماسون بشكل مؤقت.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تعيين بوستيكوجلو، المدير الفني السابق لفريق سيلتيك الاسكتلندي، في منصب المدير الفني للسبيرز لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأنهى توتنهام هوتسبير الموسم المنصرم لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، في المركز الثامن ليتأكد غيابه عن المشاركة في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل.

إنج بوستيكوجلو، خاض عدة تجارب تدريبية بدأه مع فريق ساوث ميلبورن الأسترالي، في يناير 1995 ورحل عن الفريق في ديسمبر 2000؛ ثم تولى تدريب منتخب أستراليا تحت 20 عامًا وبعده منتخب تحت 17 عامًا، قبل أن يتولى تدريب فريق باناشايكي اليوناني في مارس 2008 ورحل عنهم في ديسمبر من العام نفسه، وتولى تدريب فريق بريزبان رور في صيف 2009 وقضى معهم 3 مواسم قبل الرحيل وتولى تدريب فريق ميلبورن ثم تولى تدريب منتخب أستراليا في الفترة بين أكتوبر 2013 ونوفمبر 2017، ثم تولى تدريب فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني بين فبراير 2018 ويونيو 2021، وتوليه تدريب فريق سيلتك.

إنج بوستيكوجلو توتنهام هوتسبير توتنهام الدورى الانجليزى البريميرليج

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