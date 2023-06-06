الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسى تُعلن عن مبادرة المجلس لإنشاء متحف المرأة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، بحضور عضوات وأعضاء المجلس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بتسلم مصر رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ووصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام خلفاً للمملكة الأردنية الهاشمية.

ولفتت إلى أن مصر تسعى جاهدة إلى إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع العام لتعزيز وصول المرأة للمناصب القيادية، وتبادل المعرفة في مجالات المساواة بين الجنسين.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية التعريف بماهية الملكية الفكرية، موضحة جهود المجلس في رفع الوعى بهذا الملف الهام.

كما أعلنت الدكتورة مايا مرسي عن مبادرة المجلس لإنشاء متحف المرأة المصرية، يستهدف حفظ تراث المرأة، وتشكيل لجنة مكونة من بعض أعضاء المجلس والأمانة العامة لمتابعة ذلك.

وتناول الاجتماع مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

كانت قد شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، في ندوة  بعنوان "تمثيل المرأة في مجال  الملكية الفكرية في إفريقيا والدول العربية، والتى نظمتها (المنظمة العالمية للملكية الفكرية- ويبو) عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ بهدف رفع الوعي وتقييم تمثيل المرأة كمياً ونوعياً، ومناقشة السياسات والإجراءات الأخرى المأمولة لمعالجة فجوات التنوع وتمثيل المرأة في مجالات الإبداع والملكية الفكرية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي في بداية كلمتها، إلى أنه عند الحديث عالميا عن مشاركة المرأة في مجال الملكية الفكرية، فهناك فجوة بين الجنسين في مجال الملكية الفكرية.

 وأوضحت أنه فيما يتعلق بمصر فلدينا العديد من المبادرات التى تتبناها الدولة لزيادة تمثيل المرأة،  كما أن المرأة جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية  التى أطلقتها الحكومة، مشيرة إلى أن الملكية الفكرية في مصر وفقا للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ تتضمن براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  بما فيها الصناعات الإبداعية وحماية التراث والدراما والأفلام، وفي السنوات العشر الماضية، من بين إجمالي 965 براءة اختراع، كانت 131 براءة اختراع مملوكة للنساء و318 من الرجال والنساء معًا، وتمثل المرأة 43٪ من الباحثين العلميين في مصر، كما أنه في عام 2022 ما يقرب من 25% من المسجلين  في الملكية الفكرية هم نساء أو مشتركة بين الرجال والنساء.

اجتماعه الدورى الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة المرأة المصريه متحف المرأة المصرية

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