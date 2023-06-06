بعد نجاح "تشارلي".. محمد فهيم: أتمنى تقديم مسرحية مع شريهان واستعد للسينما

عبر الفنان محمد فهيم،عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير، الذي حققه بعد تقديم شخصية تشارلي شابلن في العمل المسرحي الذي يحمل اسم "تشارلي".

وقال "فهيم" في بيان صحفي، أن هذا النجاح في مصر والعالم العربي مفاجئ له وقال " لما شوفت الجمهور في أول ليلة عرض بمصر أو السعودية كان النجاح زي الطوفان"، وكشف عن الجولات المقبلة للعرض بعد السعودية ستكون في الإمارات وعمان عربيا وفي لندن أوروبيا ثم العودة للعرض في مصر مرة أخرى.

وعن تقديم عمل مسرحي محتمل مع شريهان بعد إشادتها به قال " شريهان أسطورة ومكنتش أحلم أقف معاها في منطقة واحدة، إنما تيجي وتحضني بعد أحد ليالي العرض كانت حاجة كبيرة أوي وحسيت بسعادتها كأنها شايفة نفسها زمان، وعن احتمالية تقديم عمل مسرحي معها قال "أتمنى طبعا وليا الشرف بس خلي كل حاجة في وقتها".

وكشف محمد فهيم عن استعداده لمشروع قادم بشخصية جديدة قائلا "تشارلي كان أول حلم وأول خطوة لسة في مشاريع وأحلام وأكبر وعندنا مشروع لتقديم شخصيات بنجاح أكبر باذن الله ومشروع سينما".

مسرحية تشارلي شابلن ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي، وبطولة محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، وآخرون من النجوم الشباب والراقصين، والألحان لـ إيهاب عبد الواحد، والتوزيع لـ نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لـ عمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد.