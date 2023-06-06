ياسمين فؤاد تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة وهيئة الشباب العالمية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز شؤون البيئة وهيئة الشباب العالمية، والذي قام به كل من الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والسفير أحمد محمد بيومي الفضالي الرئيس العام لهيئات الشباب العالمية، للتعاون في مجالات التنمية المستدامة، دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي، التوعية البيئية، تغير المناخ، التنوع البيولوجي، حملات التشجير، حملات تنظيف نهر النيل والشواطئ من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنظومة المخلفات الصلبة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، وذلك كنموذج لاهتمام الوزارة بتعزيز الاستثمار البيئي من خلال الاستثمار في البشر، وحشد المشاركة المجتمعية من مختلف أصحاب المصلحة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون سيشمل تقديم الدعم اللوجستي والفني لهيئة الشباب العالمية من خلال الخبراء في كافة المجالات البيئية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية للشباب والمتطوعين لكافة فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية، وذلك لتعزيز العمل التطوعي في مجال البيئة والمناخ.

ويشمل البروتوكول تنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة، كالندوات وورش العمل، وحملات التوعية بالقضايا البيئية، وبرامج رفع القدرات وتدريب المدربين، تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التجريبية التي تساهم في التصدي للمشكلات البيئية، وتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لرفع المستوى المعيشي، مع مراعاة البعد البيئي في كافة الأعمال الخيرية التي تنفذها المؤسسة، وإنشاء قواعد بيانات للمتطوعين، مع العمل على الترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء.

كما شهدت وزيرة البيئة أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة مؤسسة نيو إيجيبت للتنمية المجتمعية لرفع الوعي بقضايا البيئة وتعزيز دور المواطن فى حماية البيئة، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات، حيث وقع البروتوكول الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة واللواء ناصر محمد رشاد بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيو إيجيبت.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون يهدف إلى الاستفادة من دور المجتمع المدني في رفع الوعي ونشر أسس التربية البيئية وأنشطة التنمية وحماية البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية، فالمجتمع المدنى له دور أساسي في تغيير النظرة للبيئة ووضعها على رأس أولويات المواطن وصانعي القرار وذلك من خلال تنفيذ الندوات، ورش العمل، حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية.

وأضافت أن مجالات التعاون تشمل كذلك إطلاق المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشاكل البيئية مع العمل على رفع المستوى المعيشى من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومراعاة البعد البيئي فى كافة الأعمال الخيرية التى تنفذها المؤسسة بالاضافة الى دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي و بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب مدربين فى كافة المحافظات مع انشاء قواعد بيانات المتطوعين وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات البيئية والترويج للسياحة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة علي، المدير الإقليمي لمؤسسة نيو ايجيبت أن البروتوكول يأتي في ضوء التعاون بين مبادرات المجتمع المدني ووزارة البيئة ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال التعاون فى المجالات البيئية والتى تعمل بها المؤسسة بما لها من خبرة كبيرة فى مجالات التنمية المستدامة ودمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي والتوعية البيئية و تغير المناخ و التنوع البيولوجى وحملات التشجير وحملات تنظيف نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام منظومة المخلفات الصلبة.

وأكدت المدير الإقليمي لمؤسسة نيو ايجيبت، ان البروتوكول يأتي أيضا ضمن خطة المؤسسة لتنفيذ أنشطة خدمية من خلال الشباب تساعد في التغلب على الأزمة المناخية وتعزز من مفاهيم التنمية المستدامة في نفوس وعقول الشباب من خلال ورش العمل والتدريبات المقدمة للمتطوعين، مضيفة أن المؤسسة تعمل كحلقة وصل بين المصربين في الخارج والدولة المصرية.