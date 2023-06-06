الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: سنحتفل قريبًا بالقضاء على فيروس سى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عدد السكان وصل إلى 105 ملايين نسمة، ونحتاج إلى مضاعفة ما لدينا في القطاع الصحي من عدد الأسرة والمستشفيات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، اليوم الثلاثاء، أننا تحركنا باستهداف مرض فيروس سي، والذي كان له تأثير سلبي كبير على المصريين، معقبًا: "سنحتفل قريبًا بالقضاء على فيروس سي طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية".

تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية

وأوضح الرئيس السيسي، أن المبادرات الرئاسية الصحية كان الهدف منها تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسين الصحة العامة للمصريين، مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتنا الاقتصادية في هذا المجال.

وتابع: مبادرة "قوائم الانتظار" عندما عرضت علىّ منذ 4 سنوات كان الحديث على 12 ألف مواطن، ولكن اليوم نتحدث عن 1.9 مليون مواطن، موجهًا الشكر لمنظمات المجتمع المدني والهيئات التي قدمت تبرعًا بحوالي 4 مليارات جنيه.

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