الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يوجه سؤالا لوزير الإسكان بشأن تشغيل الصرف الصحي بقرية ميانة

النائب علي بدر
النائب علي بدر

تقدم الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم تشغيل الصرف الصحي في قرية ميانة، بالرغم من الانتهاء منه منذ أكثر من عام، والانتهاء من الشبكات ومحطة المعالجة ومحطة الرفع، وذلك عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف النائب علي بدر، في سؤاله البرلماني، أنه لم يتم الانتهاء أيضاً من الصرف في قرية براوه وقرية منشاة الحاج، بالرغم من بدء العمل منذ أكثر من ستة عشر عاماً.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسرعة تشغيل الصرف الصحي في قرية ميانه، والانتهاء من الصرف في قرية براوه وقرية منشاة الحاج.

وسبق وتقدم النائب على بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ووجهه الى وزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ومحافظ بنى سويف بشأن نقل بعض مصانع الاسمنت شرق النيل ببنى سويف من غرب الطريق الشرقي طريق (الجيش) إلى شرق الطريق، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس .

وقال النائب على بدر، إن شرق النيل بمحافظة بنى سويف اصبحت مناطق سكنيه بجانب الجامعات والمعاهد التعليمية، وحيث أن مصانع الاسمنت مقامة بشرق النيل بجوار المناطق السكنية غرب الطريق الشرقي طريق ( الجيش )، وتؤثر الانبعاثات الناتجة عن مصانع الاسمنت على صحة السكان وانتشار الامراض التي تؤدي إلى الوفاة، وتتعالى ادخنة مصانع الاسمنت شرق النيل مكونة سحب سوداء في ظل الزيادة السكنية، فضلا على استحالة تطبيق شرط المسافة بينها وبين الكتلة السكانية، ونتيجة عدم تشغيل الفلاتر على مداخن هذه المصانع ما يتسبب في إصابات خطيرة على صحة الأطفال والسيدات الحوامل وتؤدي إلى الاجهاض والوفاة.

الدكتور على بدر عاصم الجزار وزير الإسكان صرف الصحى محطة المعالجة محافظة بني سويف عدم تشغيل الصرف الصحي بقرية ميانه

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