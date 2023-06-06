الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى لأبنائهم في سجن "مجدو"

الاحتلال
الاحتلال

قال نادي الأسير في فلسطين، إنّ قوات الاحتلال تعيق مرور 50 من عائلات أسرى محافظتي قلقيلية وسلفيت، التي توجهت لزيارة أبنائهم في سجن "مجدو"، وتمنع مرورهم على حاجز (أيال) العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع عائلات الأسرى من المرور عبر الحاجز، وتدعي عدم وجود تنسيق للزيارة.

ويتعمد الاحتلال عرقلة زيارات عائلات الأسرى، وتعد إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال للتنكيل بالعائلات، فضلا عن سياسة الحرمان من الزيارة التي تستهدف المئات من عائلات الأسرى.

نادي الأسير قوات الاحتلال الاحتلال مجدو

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الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى لأبنائهم في سجن "مجدو"

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