الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 18 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

حملات إزالة
حملات إزالة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ21 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب؛ من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تمت إزالة 18 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز أسيوط وأبوتيج والبداري بمساحة 899 مترا مربعا مباني و1 فدان و14 قيراط زراعة خلال يوم واحد لافتا إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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اتخاذ كافة الإجراءات أراضي أملاك دولة استرداد اراضي الدولة استرداد حق الشعب الأراضي الزراعية التعدي على الأراضي الزراعية الجهاز التنفيذي الحملات المكثفة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الوحدات المحلية تعدي على الأراضي الزراعية توجيهات القيادة السياسية سكرتير عام مساعد المحافظة

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