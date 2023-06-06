الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل سرق مواطنين فى الشرقية

جريدة الدستور

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من عامل بشركة، على حكم سجنه المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم بسرقة مواطنين بالإكراه في مركز مشتول بالشرقية.

وتضمن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر عليه من محكمة الجنايات ليصبح السجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما مهران، ومنار أحمد محمود، بطريق الإكراه الواقع عليهما، وكان ذلك ليلًا بطريق عام بمركز مشتول السوق، حال كون المتهم الثالث حاملًا سلاحًا ناريًا فرد خرطوش مهددين إياهما باستخدام ذلك السلاح وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فيهما وإحباط مقاومتهما والاستيلاء على المنقولات، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص.

النيابة العامة المشدد الشرقية

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