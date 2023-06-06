الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: 10 آلاف طفل يولدون فى أقل من 40 ساعة

جريدة الدستور

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الزيادة السكانية لها مدلول ضخم في المجال الصحي، وتشكل تحديًا كبيرًا أعتبره التحدي الأعظم بالنسبة لمصر، ليس فقط في قطاع الصحة، وإنما في جميع القطاعات والتنمية بشكل عام.

ولادة 2 مليون و183 ألف مولود خلال عام 2023

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصل إلى 105 ملايين نسمة، متابعًا أنه ولد 2 مليون و183 ألف مولود خلال عام 2023، بمعدل 4 مولود كل دقيقة.

وتابع: “هذا التحدي ضخم، لأنه في أقل من 40 ساعة تتم ولادة 10 آلاف طفل جديد، حيث إننا نحتاج لهم وفق النظم العالمية تكلفة 58 مليون جنيه، وطواقم طبية ووحدات رعاية صحية بتكلفة 27 مليون جنيه، وفصول دراسية بتكلفة 87 مليون جنيه، وتطعيمات بتكلفة 6.8 مليون جنيه سنويًا، لذلك نحن نتحدث عن كم من المليارات التي تتكلفها الدولة سنويًا لهؤلاء الأطفال”.

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