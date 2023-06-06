الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة: لا صحة لقبول طلاب الـ"أون لاين" العائدين من الخارج فى الجامعات المصرية

طلاب
طلاب

تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأون لاين للتقديم بالجامعات المصرية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة للسماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأون لاين للتقديم بالجامعات المصرية.

وشددت وزارة التعليم العالي على عدم قبول الطلاب المصريين الدارسين بنظام الأون لاين بالجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية للتقديم بالجامعات المصرية سواء الخاصة أو الأهلية، حيث لا يُعتد بهذا النظام، ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالي.

وأشارت إلى قبول الطلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية التي تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

في سياق متصل، تم تخصيص رابط إلكتروني "cpnu-admission.edu.eg"، يمكن التقديم عليه، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، أو من لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، وكذلك من لم تصلهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، كما تم تخصيص بريد إلكتروني "[email protected]" للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

الإعلامي لمجلس الوزراء التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الجامعات الخاصة الجامعات الروسية الجامعات المصرية

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الحكومة: لا صحة لقبول طلاب الـ"أون لاين" العائدين من الخارج فى الجامعات المصرية

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