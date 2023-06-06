أسباب اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط وكولر قبل سفر بعثة الأهلى للمغرب

يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور مارسيل كولر، المدير الفني، لحسم العديد من الملفات، سواء المتعلقة بمواجهة الفريق أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 11 يونيو الجاري بالدار البيضاء أو موقف أيمن أشرف، مدافع الفريق، الذى يرغب كولر فى رحيله، لكن الإدارة تتمسك به تقديراً لدوره وإسهاماته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب اتفق مع اللجنة بالتنسيق مع كولرعلى تأخير موعد السفر للمغرب إلي الخميس بدلا من الثلاثاء بهدف زيادة معدلات التركيز بالقاهرة والبعد عن الأجواء الجماهيرية هناك وتدريب لاعبي الأهلي على طريقة خوض مواجهة الإياب بعيدًا عن أى مؤثرات أو ضغوط جماهيرية، خاصة أن الأهلى يدرك ملعب المباراة وكل شيء هناك في ملعب المباراة.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة وافقت على مغادرة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، إلى المغرب قبل البعثة بـ48 ساعة للترتيب لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف ومعاينة ملعب التدريب ووسائل الانتقال التى تستخدمها البعثة.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني، صباح الخميس المقبل باستاد مختار التتش قبل أن يختار القائمة التى سيتجه بها لمطار القاهرة للسفر للمغرب على متن طائرة خاصة وتحدد أن يترأس البعثة حتى الآن محمود الخطيب، رئيس النادى، وتم التنسيق علي أن يخوض الفريق تدريباته يوم الجمعة على ملعب العربى الزوالى ثم المران الأخير بمركب محمد الخامس الذى يستضيف المباراة.

كان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزاً صعباً على الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.