خالد عبدالغفار: استثمارات القطاع الصحى وصلت إلى 170 مليار جنيه

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بعض محاور الصحة المعنية بالمشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية، وتأثيرها المباشر وغير المباشر على تحسين الحالة الصحية للمواطن المصري.

وقال، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، بحضور الرئيس السيسي، بمركز المنارة، اليوم، إن القطاع الصحي من ضمن أولويات الإنفاق من 2014 وحتى الآن، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 23 مليار جنيه خلال عام 2014، ليصل إلى 222 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، معقبًا: "وصلنا إلى 7 أضعاف".

ولفت إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي وصل إلى 170 مليار جنيه حتى الآن، مما كان له تأثير مباشر على المشروعات القومية المنتشرة داخل محافظات مصر، ومنها قناة السويس، الإسكان الاجتماعي، تطوير شبكة الطرق، السكة الحديد، الأمن الغذائي، الجامعات والتطوير وغيرها.

وأضاف أن صحة الإنسان الفيزيقية أو النفسية تتغير بانتقاله من العشوائيات الى أماكن آمنة صحية وهذا ما تم من خلال كافة المشروعات القومية الخاصة بالإسكان، ومعدلات الوفاة نتيجة حوادث الطرق اختلفت تماما من خلال شبكة الطرق التي تم انتشارها على مستوى المحافظات، وهكذا في الأمن الغذائي وكافة المشروعات القومية التي تتأثر بشكل كبير بصحة المواطن، وهذا ما يطلق عليه في علم السوشيال المتغيرات الاجتماعية للصحة وليس الصحة فقط هي المستشفيات وما يتم علاجها.