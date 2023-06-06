الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى 9 سنوات.. أكثر من 71833 فصلًا للتغلب على أزمة الكثافة الطلابية

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شهدت الدولة المصرية نهوض وتطوير العملية التعليمية بشكل ملحوظ خلال الـ9 أعوام الماضية، سواء فى تغيير نظام التعليم المصري بداية من رياض الأطفال، مرورا بتطوير المناهج لتواكب تطورات العصر، وصولًا  لتغيير نظام الثانوية العامة وإدخال التكنولوجيا، وتدريب المعلمين وزيادة عددهم، وافتتاح عدد كبير من المدارس للقضاء على أزمة كثافة الفصول، بالإضافة إلى الطفرة التي حدثت بالتعليم الفني، وافتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية وزيادة عددها وتطوير مناهج التعليم الفني وإدخال نظام الجدارات، الذي يسهم فى مواكبة الطالب سوق العمل واكتسابه المهارات التي تؤهله للعمل.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المبادرات التي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية، سواء في قطاع التعليم العام أو التعليم الفني، والتي بدورها أسهمت بشكل كبير في الارتقاء الفعلي في مستوى العملية التعليمية، مع زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم، من أجل بناء نظام تعليمي مصري جديد.

وبدأت وزارة التعليم منذ أن تولى الرئيس السيسي، بناء نظام تعليمي مصري جديد، يهدف لبناء القدرات المهارية والإبداعية لدى الطلاب بدلًا من الحفظ والتلقين وتم تطبيقه على التلاميذ بداية من مرحلة رياض الأطفال، وطلابه حاليا يلتحقون بالصف السادس الابتدائي العام الدراسي المقبل 2023-2024.

وأسهمت الدولة المصرية، فى بناء أكثر من 71833 فصلًا لخدمة 2873320 تلميذا، للتغلب على أزمة الكثافة الطلابية بالفصول، وعمل صيانة أو تطویر شامل للمدارس، حيث بلغ إجمالى عدد مشروعات الصيانة التي تمت بالمدارس خلال الفترة بداية من عام 2014/ 2015 وحتى عام 2023، عدد 15 ألف مشروع.

وانتهت الهيئة العامة للأبنية التعليمية من تنفيذ وتسليم لعدد 1670 مشروعا بإجمالى 24799 فصلا، بالإضافة إلى أنه جار العمل حاليًا لعدد 919 مشروعا بإجمالى 14724 فصلا، كما تم إعلان 467 مشروعا بإجمالي 7102 فصل؛ ليصل إجمالى المشروعات هذا العام 3056 مشروعا بإجمالى 46625 فصلا.

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