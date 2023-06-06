الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى كشف نقص التمويل وضعف البنية التحتية لبعض المستشفيات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، عن رؤية العالم لتطوير القطاع الصحي في مصر، مستشهدًا بتقريرين لمجلة "فوربس" الأمريكية، الأول بعنوان "لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سي كما فعلت مصر؟"، والثاني بعنوان "كيف استطاعت مصر القضاء على فيروس سي في أقل من عام؟".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، بحضور الرئيس السيسي، اليوم: إننا نستطيع مع مرور الوقت أن نتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، ولكن لا تزال التحديات كثيرة.

نعانى من نقص التمويل والتوزيع غير العادل فى الخدمات

وأشار وزير الصحة إلى أن الذكاء الاصطناعي كشف عن أننا نعاني من نقص التمويل، والتوزيع غير العادل في الخدمات الجغرافية على مستوى المحافظات، وضعف البنية التحتية لبعض المستشفيات، ونقص الكوادر الطبية كأي دولة على مستوى العالم تعاني من نفس التحدي، وأيضًا تحديات ديموغرافية تتمثل في الزيادة السكانية وزيادة متطلبات الرعاية الصحية.

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